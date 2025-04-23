Wednesday, April 23, 2025 - The Autodesk Gallery at One Market- San Francisco, CA
9:00am PT - 1:00pm PT
Join us for an exclusive in-person summit for Autodesk Construction Cloud Integration Partners!
Get ready to ignite innovation and elevate your strategy at this year’s ACC Integration Partner Summit. This is your chance to connect with construction technology and Autodesk leaders— including Amy Bunszel (Autodesk EVP, AEC Solutions)—and gain powerful insights to drive your success:
Amy Bunszel
Executive Vice President, Architecture, Engineering and Construction Solutions, Autodesk
Todd Mercer
Senior Vice President, Project Executive/Strategic Innovation, Webcor
Hariharan (Hari) Sunderraj
Vice President, Emerging Business, Autodesk
Alon Kama
Vice President, Engineering, Autodesk
Erik Swennumson
Director, Corporate Development, Autodesk
Kaustubh Pandya
General Partner, Brick & mortar Ventures