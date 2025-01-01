Autodesk Construction Cloud Logo
SignOnSite Integration

SignOnSite
SignOnSite is an in-field connected worker platform that drives outcomes in safety, efficiency and data for construction companies. Our simple and robust platform helps solve the problems that slow projects down. Our worker-oriented platform is able to create value for everyone on-site.
The Integration

Construction professionals using both solutions can reference the in-field real-time worker data side-by-side with other critical construction project management information for greater oversight of essential metrics like site performance, risks, and workflow progress.

Drive better Productivity, Safety & Data by enabling your workers. A mobile app helps Workers get on the tools, and a secure portal gives Management powerful controls and insights.

Details

  • A SignOnSite partner card allows Autodesk users to easily access their SignOnSite data.
  • SignOnSite allows you to manage Attendance, Inductions, Communications, Compliance, Emergencies, Per
  • The simple to use, SignOnSite mobile & web applications are free for your subcontractors & your work

Support:

Technology built bySignOnSite

Emailsupport@signonsite.com.au

Partner Websitesupport.signonsite.com.au/hc/en-

